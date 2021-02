Ein Fitnessparcours, der sich durch die Schillerallee, vielleicht sogar irgendwann durch die ganze Stadt ziehen soll, kostenfrei nutzbar für alle – so die Idee der Projektgruppe rund um Hani Faddoul, die sich zusammengefunden hat, um Bad Ems zu bewegen. In seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend warf der Stadtrat Bad Ems im Marmorsaal einen ersten Blick auf diese Idee, um sich grundsätzlich zu positionieren. Das Ergebnis: Soweit finden es alle gut.