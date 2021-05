Für schnelleres Internet in weniger gut versorgten Bereichen wird die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau ihre Haushaltsschatulle öffnen und einen siebenstelligen Betrag bereitstellen. Damit will man Glasfaser in alle Gewerbegebiete bringen lassen, aber auch Gebiete besser anschließen, die bislang nur über schwache Leitungen verfügen. Angesichts der dafür – trotz hoher Förderung – notwendigen Ausgaben musste manches Ratsmitglied schlucken.