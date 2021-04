Der Hochwassernotweg im Bereich Osterspai und Kamp-Bornhofen ist in einem schlechten Zustand, weshalb er saniert werden soll. Die Verbandsgemeinde begleitet die Maßnahme federführend und übernimmt auch anteilsmäßig die Kosten. 23 Ratsmitglieder stimmten in der jüngsten Sitzung dafür. Zwei Gegenstimmen gab es, weil das Verfahren, vereinfacht gesagt, anderen Gemeinden gegenüber nicht gerecht sei. Dabei soll gerade das in Zukunft gewährleistet werden.