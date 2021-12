Für neuen Wald ziehen alle an einem Strang: Grundschule und Leifheit-Campus unterstützen Neupflanzung

Für einen gesunden Wald ziehen in Nassau viele Akteure an einem Strang. Für die Neupflanzung einer breiten Vielfalt von Baumsorten auf kahlen Flächen sammelt der Verein „Nassauer für Nassau“ über eine Aktion Geld, an der sich jedermann beteiligen kann. Nun haben die Grundschule und der Leifheit-Campus ihre Unterstützung zugesagt. Beide wollen das Projekt begleiten und dadurch Kinder und Jugendliche für den Umwelt- und Naturschutz sensibilisieren. Gemeinsam mit einem Waldpädagogen des Lahnsteiner Forstamtes wird dafür ein Konzept erarbeitet.