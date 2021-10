In zwei Städten und einer Ortsgemeinde gibt es derzeit mehr oder minder konkrete Überlegungen, Einzelhandel außerhalb der Kernbereiche anzusiedeln oder bestehende Geschäfte zu erweitern. Der Rat der Verbandsgemeinde hat jetzt von seiner Seite her mit seiner Zustimmung zum Einzelhandelskonzept deutlich gemacht, dass er diesen Anliegen keine Hürden in den Weg stellen möchte. Ob und in welchem Maße die Vorhaben tatsächlich umgesetzt werden, hängt von vielen weiteren Faktoren ab.