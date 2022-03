Für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine: Stadt Lahnstein sucht Wohnraum

Haus- und Wohnungseigentümer, die Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung stellen möchten, werden gebeten, sich beim Fachbereich „Bildung, Soziales und Sport“ mit Thomas Schneider in Verbindung zu setzen, Telefon 02621/914.306 oder per E-Mail an t.schneider@lahnstein.de

Hilfebedürftige Flüchtlinge, die nun in Lahnstein ihren tatsächlichen Aufenthalt haben, können zur Sicherstellung ihres Lebensunterhaltes beim Sozialamt in der Bahnhofstraße 49 a entsprechende Anträge stellen, heißt es weiterhin in einer Pressemitteilung der Stadt.

Hilfsgüter werden gesammelt

Hilfsgüter können über die Junge Bühne Lahnstein in Kooperation mit dem Deutsch-Ukrainischen Verein Rhein-Dnipro gespendet werden. Abgabemöglichkeiten sind am heutigen Donnerstag, 3. März, von 15.30 bis 20 Uhr auf dem Schulhof des Johannes-Gymnasiums sowie am morgigen Freitag, 4. März, von 13 bis 18 Uhr im „Schallraum“ in Koblenz-Ehrenbreitstein (Am Markt 215). Es werden ausschließlich die folgenden Artikel gesammelt:

Schlafutensilien

neue Schlafsäcke

Isomatten (auch gebraucht)

neue Decken und Kissen

Medizinische Versorgung

Erste-Hilfe-Kästen

Alkoholtücher

Ambroxol-Hustensaft

Baldrian

Fenistil-Tropfen oder Gel

Einmalhandschuhe

Ibuprofen

Nasivin

Pflaster

Verbandsmaterial

Thermometer

Babybedarf

ungeöffnete Windelpakete

ungeöffnete Babymilchpakete

trinkfertige Babymilch

ungeöffnete Feuchttücher

neue Babycreme

ungeöffnete Babynahrung

Spezielle medizinische Produkte

„Drehkreuz“ oder westliches Analogen (über 300 Stück)

Individuelles Fünf-Zoll-Verbandpaket (ab 300 Stück)

Bauchpflaster (300 Stück)

Pneumothorax-Nadeln

Nasopharynxtubus 300

Fünf-Meter-elastische-Bandage

Gentaxan

Celox-A

Spritzen 2 ml, 5 ml, 10 ml

schmerzlindernde Mittel

Tourniquet-Gurt

Nurofen/Kinder

Oflaxcin/Tropfen 0,3 Prozent

Fentanyl solution for injecetion 0,05 mg/ml -2,0

Dekompressionsnadeln

Bluttransfusionssets

Wer finanziell helfen möchte, kann über das Konto des Deutschen Roten Kreuzes für die betroffene Bevölkerung spenden: IBAN DE63.3702.0500.0005.0233 07, Stichwort: Nothilfe Ukraine