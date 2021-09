Für die Flutopfer: Benefizkick in Bad Ems erbringt 4220 Euro

Der Vorsitzende Achim Wunsch (links) für die Sportfreunde Bad Ems und Norbert Neuser (rechts) für die Stiftung Kick for Help freuten sich über den erzielten Betrag, der an die Flutopfer an der Ahr geht. Unterstützt wurde das Benefizspiel durch Geld- und Sachspenden von Löwenstein Medical, Bitburger Brauerei, Globus und Globus Baumarkt, Maler Secker, Lohner Backwaren, Allianz Daniel Moskopp, Restaurant Alt Ems und Hotel Adria Bad Ems sowie Boppardinho & GIFFabrik Bad Ems.