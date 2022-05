Jazz, Latin, Swing. am Donnerstag gibt's alles auf die Ohren, was in die Glieder fährt. Am Start ist das Heeresmusikkorps Koblenz beziehungsweise die Big Band der Bundeswehr. Bei einem Benefizkonzert am 5. Mai, 19.30 Uhr, im Kurtheater Bad Ems wollen die Jungs und Mädels an ihren Instrumenten alles geben.