Für Augen und Seele: Viele Fotogrüße zum Weihnachtsfest

Die Weihnachtskrippe in der Diezer Herz-Jesu-Kirche ist für Rüttger Schrörs etwas Besonderes. „Sie wurde aus Olivenholz geschnitzt, was man nicht so oft sieht“, schreibt der Wasenbacher als Erklärung hinzu. Er hatte das Glück, gerade die Kirche zu betreten, als fleißige Damen die Krippe für das Weihnachtsfest aufbauten.