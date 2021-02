Wer den Dorfplatz „Alte Eiche“ in Himmighofen besucht, der kann dort seit einiger Zeit einen ganz besonderen Schaukasten bewundern: Das schiefergedeckte Häuschen beherbergt ein Stück Stamm der alten Eiche, die 2016 in unmittelbarer Nähe gefällt wurde. Neues kann Ortsbürgermeister Holger Breithaupt im Gespräch mit unserer Zeitung auch über den Dorfladen und eine anstehende Baustelle im Ort berichten. Aktuell bleibt in der Taunusgemeinde zudem das Thema Windkraft.