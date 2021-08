Für 14 Tage gesperrt: In der Gutenbergstraße in Lahnstein stehen Arbeiten an

Die Gutenbergstraße in Lahnstein ist ab heute voll gesperrt. Dies ist eine Folge der Baumaßnahme in der Westallee.

Hier hat die Energieversorgung Mittelrhein (evm) die Gas- und Wasserleitung sowie die Hausanschlüsse erneuert. Für Letzteres ist sie als Betriebsführerin der Vereinigten Wasserwerke Mittelrhein (VWM) zuständig.

Nachdem die Arbeiten an den Hausanschlüssen in der Westallee abgeschlossen sind, stehen nun die Einbindungsarbeiten im Bereich der Kreuzung Westallee/Gutenbergstraße an. Hier wird die neu verlegte Gas- und Wasserleitung von der Westallee an den Bestand angebunden.

Ausgeführt werden die Arbeiten von der Energienetze Mittelrhein, der Netzgesellschaft der evm. Der Zugang zu den Grundstücken ist für die Anwohner eingeschränkt, die Zufahrt ist bis zur Baustelle möglich. Die Dauer der Vollsperrung beträgt voraussichtlich 14 Tage. Die Westallee ist dagegen wieder für den Durchgangsverkehr freigegeben.

„Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und tun alles dafür, dass die Bauarbeiten schnellstmöglich und mit der erforderlichen Sorgfalt abgeschlossen werden“, so die evm-Gruppe in einer Mitteilung: Mit der Baumaßnahme werde eine zuverlässige Versorgung mit Erdgas und Trinkwasser gesichert.