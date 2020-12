Miehlen

Aufgeschütteter Schotter, Bauwerke mitten in der Landschaft – so sieht es derzeit etwas surreal an der geplanten Umgehungsstraße rund um Miehlen aus. Immerhin lassen diese Bauwerke die Trasse erahnen, die 2022 um die Mühlbachgemeinde führen soll. Wie und wann es dort weitergeht, das erfuhren die Teilnehmenden einer Baustellenbesichtigung. Zu der hatte Verbandsgemeindebürgermeister Jens Güllering an die Einfahrt zum Miehlener Gewerbegebiet eingeladen.