Frust bei Erzieher-Team: Hundehalter werfen fast täglich Kotbeutel über Kita-Zaun

Eine freundliche Bitte am Zaun des katholischen Kindergartens St. Martin in der Gartenstraße in Bad Ems lässt Bürger um Fassung ringen: „Bitte werfen Sie Ihre Hundekotbeutel in einen Mülleimer – Hier spielen Kinder.“ Und das ist keine allgemeine Bitte, die Sauberkeit der Stadt zu wahren, sondern ein Appell, der sich konkret an Hundehalter richtet, die offenbar die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner über den Kita-Zaun werfen: Denn quasi jeden Morgen findet das Team des Kindergartens volle Hundekotbeutel auf dem Außenspielgelände der Einrichtung.