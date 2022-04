Frühlingsputz am 9. April

Großreinemachen ist in Singhofen am Freitag, 9. April, angesagt. Unter dem Motto „Frühlingsputz in der Gemeinde“ lädt die früher als Umwelttag bekannte Aktion Bürger dazu ein, Straßenränder, Wanderwege und Plätze zu reinigen.