Auf diesen Moment haben die Badenixen und Wasserratten in und rund um das Blaue Ländchen lange gewartet: Das Freibad in Holzhausen an der Haide öffnet am Samstag um 10 Uhr wieder seine Pforten. Und präsentiert sich bei dieser Gelegenheit in nagelneuem Look: Das Schwimmbad, das ursprünglich aus dem Jahr 1972 stammt und folglich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel (oder besser: Becken) hat, hat sich in der Zwischenzeit eine Generalüberholung gegönnt.