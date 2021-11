Es funkelt in der Morgensonne, präsentiert sich in strahlendem Look und übt offensichtlich eine magnetische Anziehungskraft aus: Beim Pressetermin mit unserer Zeitung haben die Drittklässler der Grundschule an der Ringmauer in Dausenau das neue Klettergerüst im Schulhof jedenfalls in Windeseile erstürmt. Wobei sich hinter dieser sekundenschnellen Szene eine etwas längere Vorgeschichte verbirgt.