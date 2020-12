Nastätten

Die Stadt Nastätten ist gerade dabei, ein Freifunknetz in ihrer Innenstadt aufzubauen. Dieses soll allen Bürgern kostenlosen WLAN-Zugang ermöglichen. Wie Stadtbürgermeister Marco Ludwig erklärt, dient der „Freifunk Soonwald“ der Stadt als Grundlage. Er werde bereits von einigen Gewerbetreibenden in Nastätten genutzt. Für den Stadtbürgermeister ist die Einrichtung des Freifunks ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung und Ausbau der Infrastruktur. „Das gehört einfach dazu“, sagt Ludwig zum freien Internetzugang.