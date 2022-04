Nassau

Freibad öffnet am 8. Mai die Tore: Wichtige Infos zum Badespaß in Nassau:

Ab geht's ins kühle Nass: Das Freibad Nassau startet am Sonntag, 8. Mai, mit regulären Öffnungszeiten in die neue Saison. Das teilt die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in einer Pressemitteilung mit. Die Becken unter freiem Himmel stehen ab 8. Mai täglich 10 bis 19 Uhr und in den Sommerferien von 10 bis 20 Uhr für jeglichen Wasserspaß bereit.