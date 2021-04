Lahnstein

Frau mit Messer attackiert – Mann droht Strafverfahren: Ehestreit sorgt für größeren Polizeieinsatz in Lahnstein

Eine 47-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag in Lahnstein von ihrem acht Jahre älteren Ehemann mit einem Messer attackiert und leicht verletzt worden. Das hat die Polizei am Abend mitgeteilt.