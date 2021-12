Franjo Bandur ist tot. Der bekannte Bad Emser Gastronom starb vor wenigen Tagen im Alter von 83 Jahren. In den vergangenen 50 Jahren waren Franjo Bandur und seine Frau Katarina mit ihrem Hotel Restaurant Adria-Kroatien eine feste Größe und beliebter Anlaufpunkt für Bürger und Gäste in der Kurstadt. Erst jüngst, im Jubiläumsjahr der „Adria“, ist ihr Sohn Igor in die Geschäftsführung des traditionsreichen Betriebs eingestiegen.