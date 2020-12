Bad Ems

„Ich bin heute in Sachen Feuerwehr-Förderung unterwegs“, stieg Innenminister Roger Lewentz ins Geschehen ein, als er am vergangenen Donnerstag im Bad Emser Rathaus eintraf, und unterstrich: „Wenn man die Gelegenheit hat, im Heimat-Landkreis Bewilligungsbescheide zu überreichen, ist das natürlich besonders schön.“ Konkret heißt das: Neben den Brandschützern der Verbandsgemeinde Diez erhielt an diesem Tag auch die Freiwillige Feuerwehr der VG Bad Ems-Nassau eine offizielle Förderzusage.