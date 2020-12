Bad Ems

Was für ein Jahr für einen neuen Job, in dem es unter anderem darum geht, Menschen im Gesang zusammenzuführen. Der neue Bezirkskantor Jan Martin Chrost steht seit dem 15. April an der Spitze des traditionsreichen Bad Emser St. Martins-Chores – doch von normaler Probenarbeit, Konzertvorbereitungen oder Gottesdienst-Begleitungen konnte nicht die Rede sein.