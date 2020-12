Filsen

Die Gemeinde Filsen steht hinter der Bundesgartenschau 2029. Das macht Bürgermeister Ottmar Schnitzius im Nachgang zur jüngsten Ratssitzung gegenüber unserer Zeitung deutlich. Entsprechende Beschlüsse, die auf Gemeindeebene getroffen werden müssen, um das Großprojekt im Mittelrheintal voranzubringen, seien einstimmig gefasst worden. Dass der Ortschef die Buga als „wichtigen Punkt auf der Tagesordnung“ bezeichnet, zeigt in gewisser Weise, wie in Filsen gearbeitet wird: in die Zukunft orientiert und mit einem Plan.