Für alle Feuerwehrleute und Rettungskräfte eine Veranstaltung, die eigentlich fest im Jahreskalender steht, die jetzt aber bereits im zweiten Jahr in Folge ausfallen musste. Corona bedingt konnte die Mittelrheinische Feuerwehrwallfahrt zum Kloster Bornhofen auch in diesem Jahr nur in einem kleinen Rahmen stattfinden.