Lahnstein

Eine dicke schwarze Rauchwolke, weithin sichtbar bis nach Koblenz und Braubach stieg am Dienstagmittag gegen 13 Uhr über Lahnstein auf: Das Nebengebäude eines Wohnhauses in der Koblenzer Straße, direkt gegenüber des Globus-Baumarktes, stand in Flammen.