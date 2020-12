VG Loreley

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, als ein Schreiben des Landesrechnungshofes die Pläne für ein neues Feuerwehrgerätehaus auf einem Grundstück in der Forstbachstraße mit aller Deutlichkeit vom sprichwörtlichen Tisch fegte. Auf dem liegen nach zwölf Monaten nun konkrete neue Vorschläge. Einstimmig sprach sich der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss in seiner jüngsten Sitzung dafür aus, dass die Verwaltung mit dem im März gewählten Bürgermeister Mike Weiland die aktuellen Überlegungen weiter vorantreibt.