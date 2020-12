Buch

Am Montag ist gegen 23 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus in Buch ausgebrochen. Das teilt die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Nastätten mit. Insgesamt drei Trupps rückten unter Atemschutz in das stark verrauchte Gebäude vor und konnten den Brand im Dachgeschoss lokalisieren.