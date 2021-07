Rhein-Lahn/Bad Ems

Festival „Gegen den Strom“: Sopranistin gewinnt ersten Preis bei Gesangswettbewerb

Julia Muzychenko ist die Gewinnerin des Gesangswettbewerbes Offenbach Grand Prix, den das Festival „Gegen den Strom“ in diesem Jahr erstmalig veranstaltet hat. Die in St. Petersburg geborene Sopranistin erfreue sich einer regen Karriere nicht nur auf den Opernbühnen Europas, sondern auch bei Konzerten. Seit dieser Spielzeit ist sie Mitglied des jungen Ensembles der Semperoper, heißt es in einer Pressemitteilung.