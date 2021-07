Ferienbeginn und Urlaubszeit: Wohin die Reise in der Sommerpause geht

Endlich beginnen die Sommerferien in Rheinland-Pfalz. Und die naheliegendste Frage ist: Wo geht es hin? Während hier vor der Pandemie praktisch die ganze Welt infrage kam, fällt die Wahl des Reiselands den Menschen aktuell immer noch schwer. In beliebten Urlaubsregionen wie Griechenland oder Spanien erreichen die Inzidenzen wieder kritische Werte. Und die Angst, dass das Urlaubsziel plötzlich mitten in den schönsten Wochen des Jahres wieder ein Hochrisikogebiet mit Quarantänefolgen werden könnte, reist jetzt immer mit.