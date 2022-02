Fehlendes Geländer angebracht: Fertigstellung der Lahnbrücke in Miellen rückt näher

Es fehle noch die Verkleidung der Betonrampe und des verbliebenden Teils, teilt Ortsbürgermeister Heiner Eggerath mit: „Wir gehen aber heute davon aus, dass die Brücke Ende März im neuen Glanz erstrahlt.“

Am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Juni, werde es ein Brückenfest in Miellen geben. Am 11. Juni, 15 Uhr, beginne das Fest mit Musik. Sonntags um 10.30 starte die Gemeinde den zweiten Festtag mit der Segnung der Brücke. Es folge ein musikalischer Frühschoppen an der Lahn. Für das Fest werden freiwilliger Helfer gesucht, Kontakt per E-Mail an heggerath@aol.com. Zwischen Montag, 28. Februar, und Mittwoch, 2. März, wird der Miellener Weg täglich von 8.30 bis 15.30 Uhr wegen Instandsetzung des Bahngeländers für den gesamten Verkehr gesperrt.