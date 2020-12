Lahnstein

Ob Kritik am Zeitpunkt der Sanierung des Rheinhöhenweges („Satire“), Verwaltungsschelte wegen deren „Corona-Schlaf“, der Forderung nach einem drahtlosen Konferenzsystem für die Stadthalle oder dem Plädoyer fürs Linksabbiegen von der Emser Straße in die Brückenstraße – die Freie Bürgerliste Lahnstein (FBL) ist im Sommer vielfach an die Öffentlichkeit gegangen, meist durch den stellvertretenden Fraktionschef Paul Arzheimer. Der meldet sich nun erneut zu Wort und fordert einen videoüberwachten Fahrradstellplatz.