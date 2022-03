Fahrzeug prallt gegen Baum: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 260 bei Nievern

Zu einem folgenschweren Überholmanöver ist es am Morgen auf der B 260 bei Fachbach-Oberau im Rhein-Lahn-Kreis gekommen. Eine Frau wurde dabei tödlich verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 29-jährige Frau aus Bad Ems gegen 6.25 Uhr mit ihrem Pkw die B 260 in Richtung Lahnstein, als sie während eines Überholmanövers die Kontrolle über ihren wagen verlor. Die Frau streifte mit ihrem Fahrzeug noch einen weiteren Pkw und prallte anschließend gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag.

Im Rahmen der Bergung und der Unfallaufnahme war die B 260 bis 9 Uhr in beide Richtungen gesperrt.