Rhein-Lahn

Fälle in Kliniken, Heimen, 18 Schulen und 12 Kitas: Corona breitet sich im Kreis aus

Im Rhein-Lahn-Kreis sind 18 Schulen und 12 Kindertagesstätten von Corona-Infektionen betroffen. Das hat Dr. Hildegard Hamm, Leiterin des Gesundheitsamts, im Kreisausschuss mitgeteilt. Weitere Corona-Fälle gibt es in zwei Seniorenheimen und vier Krankenhäusern, und zwar im Elisabeth-Krankenhaus und in der Klinik Lahnhöhe in Lahnstein, im Krankenhaus in Nastätten und in der Hufelandklinik in Bad Ems.