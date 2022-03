„Die Nachfrage war da“, versichert Daniel Birkenstock als einer der drei Geschäftsführer der Firma Hamm Industrielle Ausrüstungen (HIA) GmbH. Gemeint ist das Privatkundengeschäft. So richtig gut ließ sich dieser Zweig allerdings nicht in den im Miehlener Gewerbegebiet ansässigen Betrieb integrieren. Also geht das Unternehmen nun einen Schritt, den vor kurzer Zeit schon die Maxeiner GmbH aus Nastätten vollzogen hat.