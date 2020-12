Rhein-Lahn

Handwerker gesucht: Der Mangel an Fachkräften könnte für Baufirmen im Rhein-Lahn-Kreis in den nächsten Jahren zu einem ernsten Problem werden. Davor warnt die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) und verweist auf eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Danach gibt es in den Bauberufen immer größere Schwierigkeiten, Personal für offene Stellen zu finden. Die IG BAU habe aber bereits eine Lösung ausgemacht.