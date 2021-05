Fachberaterin Anke Sorg erklärt: Das ändert sich mit dem neuen Kita-Gesetz am 1. Juli

Im Juli treten viele Regelungen des rheinland-pfälzischen Kita-Zukunftsgesetzes in Kraft. Was das neue Gesetz bewirken soll, beschreibt Bildungsministerin Stefanie Hubig so: „Mehr Qualität, mehr Geld und mehr Gebührenfreiheit: Das neue Kita-Gesetz ist besser für alle.“ Was das Gesetz im Einzelnen mit sich bringt und für Eltern, Kinder, Kitas und deren Träger sowie den Rhein-Lahn-Kreis bedeutet, darüber hat unsere Zeitung mit Anke Sorg gesprochen. Sie ist Diplom-Pädagogin und steht als Kita-Fachberatung vielen Kitas im Kreis beratend zur Seite.