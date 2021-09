Extemsportlerin aus Nochern: Marion Dziwnik lotet auf dem Rad ihre Grenzen aus

Wer erwägt, mit Marion Dziwnik auf eine Fahrradtour zu gehen, sollte sich das gut überlegen. Wenn sie sich mit Gleichgesinnten von Stuttgart aus auf den Weg zum Stilfser Joch macht, stehen am Ende fast 390 Kilometer auf dem Tacho. Am Stück gefahren wohlgemerkt. Doch das ist „Pillepalle“ im Vergleich zu dem, was sie noch so bewältigt hat oder demnächst unter die Räder nehmen möchte. Die 35-Jährige, die in Nochern aufgewachsen ist, testet im Sport gern ihre Grenzen aus. Dabei bewegt sie sich schnell in extremen Bereichen.