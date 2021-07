Auf dem Gelände des einstigen Hotels Strobel in Nastätten an der B 247 soll ein moderner Seniorenwohnpark entstehen. Als Investor tritt die HW10 GmbH aus dem hessischen Niedernhausen auf. Damit das Projekt realisiert werden kann, wird derzeit der Bebauungsplan angepasst. Der Wohnpark war auch Thema in der jüngsten Stadtratssitzung. Unsere Zeitung hat mit dem beauftragten Architekten Jens Ternes aus Koblenz über das Wohnpark-Konzept gesprochen.