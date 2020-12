Rhein-Lahn

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) rechnet in diesem Jahr mit geringeren Einnahmeneinbußen als erwartet. Ende Oktober hätten die Einnahmen aus der Kirchensteuer um 2,65 Prozent oder 11 Millionen Euro unter dem Vorjahresstand gelegen, sagte der Finanzdezernent Heinz Thomas Striegler am Mittwoch in Frankfurt vor der digital tagenden Kirchensynode. Noch in dem Anfang November veröffentlichten Jahresbericht war Striegler aufgrund der Corona-Pandemie von einem Rückgang in Höhe von 8,4 Prozent ausgegangen.