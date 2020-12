Lahnstein

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude – und so verwundert es an diesen schönen Vorsommertagen nicht, dass die Baustelle am Ortseingang von Niederlahnstein bei schönem Wetter immer wieder von Spaziergängern besucht wird. Viele holen sich Appetit auf das, was ab Frühling kommenden Jahres rund um die „Alte Markthalle“ entsteht: Denn spätestens dann, so erklärt es Architektin Jutta Karst, können die jeweiligen Bauherren mit der Realisation ihres Eigenheimes beginnen.