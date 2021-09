In Nievern hat ein Kran gegen 9.36 Uhr mit dem Ausleger eine Oberleitung beschädigt.

Durch den Unfall geriet das Fahrzeug in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sind aktuell vor Ort. Die Stromversorgung in Nievern könnte beeinträchtigt sein. Der Energieversorger wurde informiert und arbeitet an der Behebung des Schadens.