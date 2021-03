Die Größe der Rucksäcke ist beeindruckend, und sie beinhalten weit mehr als das, was sonst der Verbandskasten im Autokofferraum bietet. Beatmungsbeutel für Kinder und Erwachsene und „so etwas wie einen mobilen Gips“ führen die First Responder aus Miehlen mit sich. Für Montag, 15. März, plant die Gruppe, ihren Dienst aufzunehmen als erste medizinische Ersthelfergruppe in der Verbandsgemeinde Nastätten.