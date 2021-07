Rhein-Lahn

Erster Piks mit Astrazeneca: Corona-Sonderimpfaktion im Impfzentrum am 12. Juli

Am kommenden Montag führt der Rhein- Lahn-Kreis in Abstimmung mit dem Land Rheinland-Pfalz im Impfzentrum in Lahnstein eine Corona-Sonderimpfaktion durch.