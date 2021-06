Erste Maßnahmen des Verkehrskonzeptes: Haifischzähne markieren in Nassau nun Rechts-vor-links

Mit Haifischzähnen will die Stadt Nassau künftig in der Kaltbachstraße deutlich machen, wo eine Wartepflicht aufgrund einer Rechts-vor-links-Regelung gilt. Die erst im vergangenen Jahr durch die Straßenverkehrsordnung zugelassene Markierung wird zunächst an den Einmündungen von Oberem und Unterem Bongert aufgebracht. Das hat der Rat nun als erste konkrete Maßnahme im Zuge des Verkehrskonzepts beschlossen. Wenn sich die Haifischzähne bewähren, dürften sie wohl künftig an vielen Stellen in der Stadt eingesetzt werden.