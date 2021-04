Erste Hälfte ist bald fertig: Arbeiten an der Unterführung Allerheiligenbergstraße gehen zügig voran

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez teilt mit, dass die Arbeiten der Instandsetzungsmaßnahme an der Unterführung Allerheiligenbergstraße in Lahnstein planmäßig verlaufen und sehr gut vorankämen.

Die Bauarbeiten an der ersten Brückenhälfte, dem Brückenüberbau mit der Fahrtrichtung Koblenz, würden am Freitag, 16. April, an der Brückenoberseite abgeschlossen.

Von Montag, 19. April, bis Mittwoch, 21. April, erfolge die Verkehrsumlegung in den zweiten Bauabschnitt. Dort werde der gesamte Verkehr über den bereits instand gesetzten Brückenüberbau geführt. Die Verkehrsumlegung erfolge sukzessiv im fließenden Verkehr ohne Sperrungen.

Der Landesbetrieb Mobilität Diez bittet in seiner Pressemitteilung alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner, insbesondere die Bürgerinnen und Bürger von Lahnstein und Umgebung, um Verständnis für die durch die Bauarbeiten entstehenden Beeinträchtigungen.