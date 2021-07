Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal in Höhe von insgesamt mehr als 4400 Euro haben die Vorsitzenden des VfB Nassau, Artur Boss, und der TuS Nassovia, Thomas Hofmann, gesammelt. Im Kreishaus übergaben die beiden das Geld am Montagnachmittag an Landrat Frank Puchtler und den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Uwe Bruchhäuser, im Kreishaus.