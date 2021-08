Lahnstein

Erinnerungen an Brand vor 50 Jahren: Als in der Lahnsteiner Maschinenfabrik Otto Kaiser ein verheerendes Feuer ausbrach

Vor 50 Jahren, im Jahr 1971, hatte die Freiwillige Feuerwehr Lahnstein mehrere Brände zu bekämpfen. Dazu zählten ein Zimmerbrand am 14. Januar im Johanneskloster und der Brand der Sprühtrocknungsanlage der Firma Zschimmer & Schwarz am gleichen Tag sowie ein Dachstuhlbrand bei der Firma Schröder & Stadelmann am 6. Mai. Dies war jedoch kein Vergleich zu dem Feuer, das am 22. August 1971 gegen 18 Uhr in der Maschinenfabrik Otto Kaiser an der Brückenstraße ausbrach.