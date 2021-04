St. Goarshausen

Erfolg beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“: Tobias Metz belegt mit Projekt den zweiten Platz

Beim Regionalwettbewerb von Jugend forscht in Koblenz hat Tobias Metz aus dem Wilhelm-Hofmann-Gymnasium in St. Goarshausen in der Kategorie Chemie den zweiten Platz belegt. Er hat mit seinem Projekt „Mikroplastik-freies Wasser dank Speiseöl“ die Juroren von seiner Forschung überzeugen, erklärt die Schule in einer Pressemitteilung.