„Entwicklung der Region liegt mir sehr am Herzen“: SPD-Direktkandidat Roger Lewentz stellt sich vor

Seit 1994 ist Roger Lewentz Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz. Auch 2021 tritt er wieder als Direktkandidat im Wahlkreis 8 (Koblenz/Lahnstein) an. Lewentz, der auch vor fünf Jahren das Direktmandat holte, steht auf Platz vier der SPD-Landesliste. Sechs weitere Bewerber stellen sich bei der Wahl am 14. März dem Votum der Bürger. Wir haben die Direktkandidaten gebeten, sich anhand eines Fragebogens vorzustellen, den wir allen im Vorfeld zugeschickt haben. Die folgenden Angaben stammen also direkt vom Kandidaten.