Fachbach

Eine schöne wie willkommene Abwechslung in dieser grauen Zeit: Der Drive-in-Weihnachtsmarkt an dem Campingplatz Beachclub in Fachbach setzte für viele Besucher ein Glanzlicht ins Wochenende. Bis gestern hatten die Betreiber Jessica und Oliver Schupp samt dem Weihnachtsmarkt-Team gehofft, den Drive-in-Markt am kommenden Wochenende wie geplant noch einmal öffnen zu können und standen deswegen in Kontakt mit mehreren Politikern. Doch die Behörden erteilten eine klare Absage. „Enttäuschend“, findet Oliver Schupp die Entscheidung.